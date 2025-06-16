Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Çorum Belediyesi’nin Velipaşa Hanı’nda düzenlediği ‘Han Sohbetleri’ etkinliğinin 12 Haziran'da konuğu, Yazar Altay Cem Meriç oldu. Okumak ve yaşamak konusunda katılımcılara konferans veren Altay Cem Meriç bu konferansın maliyetiyle dün sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan "YouTuber Altay Cem Meriç’in, Çorum Belediyesi bünyesinde verdiği konferansın 127.968 TL’ye mâl olduğu ortaya çıktı" haberi sosyal medyada gündem oldu.

Konferansın 127.968 TL’ye mâl olmasını eleştirenler olduğu kadar yazarı ve belediyeyi destekleyenler hatta maliyeti az bulanlar da oldu.

127.968 lira bedele sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle;