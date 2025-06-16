Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, “Bu yıl adalet, hak ve hukuk taleplerimizi daha da güçlü bir şekilde dile getiriyoruz” dedi.

Olayların insanlığa karşı bir suç olduğunu vurgulayan Özdel, iki temel taleplerini yineledi: “Birincisi, olayın dosyaları resen yeniden açılsın, tüm sorumlular yargılansın. İkincisi, Çorum şehir meydanına bir Barış Anıtı dikilsin.”

“KATLİAM PLANLIYDI, DEVLET BELGELERİYLE SABİT”

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, DEM Parti İl Başkanı Hasan Satılmış, DİSK Emekli-Sen İl Temsilcisi Hikmet Aydın, KESK adına Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ile Alevi Kültür Merkezi Derneği yönetici ve üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Özdel, 1980 yılında yaşananların resmi belgelerle sabit bir plan dâhilinde gerçekleştirildiğini belirterek, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin açılan davanın iddianamesinde bu durumun açıkça ifade edildiğini hatırlattı.

Daha önce yapılan anmalarda olayın birebir tanığı olan gazetecilerden Saygı Öztürk’ün de bunları anlattığını, dönemin Cumhuriyet Başsavcısı’nın Çorum'da yaptığı konuşmada bu iddiaların tamamını doğruladığını kaydeden Özdel, “Dönemin savcısı, polisin, askerin bizzat olayların içinde olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle Çorum'da yaşananlar, aynı mahallede yaşayan farklı mezhep ve düşüncedeki insanların birbirine karşı eylemi değildir, yaşanan resmi güçlerin belli odakları ve grupları sistemli olarak kullanmasından kaynaklanmıştır.

Bu nedenle Çorum Katliamı insanlığa karşı suçtur, tüm dosyalar birleştirilerek yeniden açılsın. ‘Alaattin Camii’ne bomba attılar’ yalanını ortaya atanlar tespit edilsin. TRT’de bunu saatlerce yayınlayanlar ortaya çıkarılsın. İkinci temel talebimiz şudur; bu topraklarda kadim bir kültürün mirasını taşıyoruz. Eski milletvekili Adnan Türkoğlu’nun dediği gibi şehir meydanına Barış Anıtı dikilsin ve bundan sonraki nesiller geçmişini unutmadan, barışa ve kardeşliğe sahip çıksın” dedi.

AHMET DOĞAN VE DİĞER KAYBEDİLENLER ANILACAK

Katliamda fırında yakılarak öldürülen Ahmet Doğan’ın Çorum Merkez Eşençay Köyü'ndeki mezarı başında anılacağını kaydeden Özdel, çevre köylerden ve yakınlarını kaybeden herkesi anma etkinliğine beklediklerini bildirdi.

Özdel, geçmiş yıllarda da Süleyman Atlas, Raif Erdem ve Veli Solmaz gibi katliam kurbanlarının mezarlarında anıldığını hatırlatarak, “Bu yıl Ahmet Doğan şahsında tüm kaybettiklerimizi anacağız” dedi.

PANEL, SERGİ VE YÜRÜYÜŞ ETKİNLİKLERİ

Katliamın toplumsal ve siyasal arka planını irdelemek amacıyla Gazeteci-Yazar Bahadır Özgür ve Hakkı Özdal’ın konuşmacı olacağı bir panelin 27 Haziran’da düzenleneceğini, ayrıca döneme ait gazete ve dergilerden toplanan belgelerle bir fotoğraf sergisi açılacağını belirten Özdel, “21 Haziran’da ise Eşençay Köyü'nden tüm Türkiye’ye bir barış ve kardeşlik çağrısı yapılacak. Etkinliklerin sonunda, siyasi tutuklular ve haksız yere görevden alınan belediye başkanları için bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirilecek” dedi.

“TARİHİMİZİ UNUTMADAN MÜCADELEYE DEVAM”

Özdel, açıklamasını şu şekilde bitirdi:

“45 yıl önce çatışma yaratanlar, iktidara gelmek için bu acıları bize yaşattı. Bugün de ayrıştırma ve baskılarla aynı yöntemi sürdürüyorlar. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinde birleşelim.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ