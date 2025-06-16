Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli’nin oğlu Mustafa Talha Özkaleli, Rumeyse Hokka ile hayatını birleştirdi.

Sibel-Bülent Özkaleli çiftinin oğlu Mustafa Talha, Zeynep-İsmail Hokka çiftinin kızı Rumeysa ile dünyaevine girdi.

Genç çiftin önceki gün Hanoğlu Konağı’nda gerçekleştirilen düğün törenine daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cemiyet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER Hokka ve Özkaleli ailelerini kutlar, Rumeysa ve Musfafa Talha Özkaleli çiftine ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi