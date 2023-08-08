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Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıcal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi.

TSO Başkanı Başaranhıncal: “Öncelikle Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, görevinde başarılar diliyoruz. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağı aşikârdır. Üreten, araştıran, şehrine, bölgesine ve ülkesine fayda sağlayan üniversitemiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede memleketimizin kalkınması için üniversitemiz ile işbirliği konusunda her zamanki gibi bizlere düşen ne görev olursa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gösterdikleri nezaketten ve ziyaretten dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Öztürk, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında Türkiye’de ihtisaslaşan tek üniversite olarak Çorum’un ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak adına kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmeyi önemsediklerini belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bu noktada üniversite-sanayi işbirliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyerek “Başta ihtisaslaşma alanımız olmak üzere bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarımız bağlamında ÇTSO ile mevcut işbirliğimizi daha da genişleterek önemli projeler hayata geçireceğimize inanıyorum. Üniversitemiz ile olan yakın diyaloğu ve işbirliklerinden dolayı ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Başaranhıncal ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.