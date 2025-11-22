Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığının iş birliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program; kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversiteler tarafından ortaklaşa uygulanıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalanan protokol ile Türkiye’nin artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında üniversite öğrencilerinin farkındalığının artırılması, potansiyel yeteneklerin tespit edilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde Hitit Üniversitesinde öğrenim gören 26 yaş altı öğrenciler, hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak siber güvenlik eğitimlerine katılabilecek.

Türkiye’nin siber savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve gençlere fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan program, üniversite öğrencilerinin başvurularına açık olacak. Türkiye Siber Vatan Programı, 2026 yılında ülkenin tüm 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR