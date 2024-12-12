Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nuri Kerem Korkmaz ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı 2. sınıf öğrencisi Erdem Gümüşcü’den oluşan MentAI Takımı, Proje, İnovasyon ve Bilim Expo (PİPEX) Ulusal Fikir Maratonu’nda yarıştı.

MentAI Takımı, 66 üniversiteden 107 projenin yarıştığı maratonda, yapay zeka teknolojisini kullanarak bireylerin meslek seçimlerine rehberlik eden ve kariyer planlamalarını kolaylaştıran çalışmasıyla ikincilik ödülünü aldı.

Editör: İHA AJANS