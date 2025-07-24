Hitit Üniversitesinde yetkinlikleri onaylanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 8’e yükseldi. TYÇ kapsamına alınan programlar, uluslararası düzeyde kalite güvencesine sahip olduğunu belgelemiş oldu.

Hitit Üniversitesinde İlahiyat, Tarih, Bilgisayar Programcılığı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya ve İletişim ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi.

Aynı zamanda akredite edilen İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ve Antropoloji programları için de TYÇ logosu alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

TYÇ LOGOSU DİPLOMALARDA YER ALACAK

TYÇ logosuna sahip programlardan mezun olan öğrenciler için önemli fırsatlar sunuluyor. Programlardan mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerine işlenecek TYÇ logosu ile uluslararası geçerliliğe sahip diplomalar alacak. Mezunların niteliklerinin tanınması ve mezuniyetlerinin uluslararası düzeyde geçerli olması daha hızlı sağlanacak.

AKREDİTASYON VE TYÇ ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akredite edilen yeni programların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Program akreditasyonu, kurumsal akreditasyon ve TYÇ bağlamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. TYÇ logosu almaya hak kazanan program sayımız 8’e yükseldi.” dedi.

Akredite edilen diğer programların da yakın zamanda TYÇ logosu ile tescilleneceğini ifade eden Öztürk, “Hitit Üniversitesinin sahip olduğu kaliteyi, ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla belgelendirmek üzere bir yolculuğa çıktık. Üniversitemizde TYÇ logosu alan program sayılarının artmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu noktada akreditasyon çalışmalarımızı da eş zamanlı sürdürüyoruz. Emeklerinden dolayı fakültelerimizin ve meslek yüksekokullarımızın yönetimine, akademisyenlerimize ve sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR