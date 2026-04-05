Çorum merkez Çalyayla Köylüleri, yemek ve canlı müzik eşliğinde dayanışma gecesinde bir araya geldi. Çorum Çalyayla Köyü Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen gece, As Kültür Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gazeteci, şenlik ve dayanışma gecelerinin sevilen sunucusu Servet Seyfettin Mete tarafından sunulan gecede yerel sanatçılar; Nazlı Kalender, Gürkan Koyun, Kazım Yediren ve Hakan Katı’nın konseri yer aldı. Dernek tarafından ilk kez düzenlenen gece, büyük bir olgunluk ve coşku içerisinde tamamlandı. Türküler ve halayların damga vurduğu gecede Nazlı Kalender ve arkadaşlarının canlı müziği eşliğinde eğlenen katılımcılar, Köy Muhtarı Mustafa Güreli ve Dernek Başkanı Haydar Tekaüt’e teşekkür etti.

Gecede açık artırmaya çıkartılan bağlamayı ise İlker Özen alarak Necati Öztaş'a hediye etti.

Geceye; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı Abdullah Uyar, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, Anadolu Hitit Dernekleri Genel Başkanı Hacı Odabaş, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, MHP İl Başkan Yardımcısı Sinan Eryücel, MHP İl Sekreteri Talip Kazak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zekeriya Kuyumcu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Ölçer, Buğrahan Kaynak, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkan Vekili Remzi Taha Kadiroğlu, Kızılpınar Dernek Başkanı Hasan Taş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi