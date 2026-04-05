Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorum’un kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir sanat etkinliğine imza atacaklarını açıkladı.

Alper Bilan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde hazırlanan “Hattuşalı Hititler Başkentte” isimli plastik sanatlar sergisinin yarın (6 Nisan 2026 Pazartesi günü) saat 13.30’da ABB Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda açılacağını duyurdu.

47 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek sergide, Hitit medeniyetine dair eserlerin sanatseverlerle buluşturulacağı ifade edildi. Etkinliğin, Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Hattuşalı Hititler Başkentte” Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi dolayısıyla sanatseverlere davette bulundu. Bilan, “Kadim Anadolu medeniyetlerinden Hititlerin izlerini sanatla buluşturduğumuz bu özel sergide, kültürel mirasımızı daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve sanatseverleri sergimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK