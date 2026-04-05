Çorum’un 60 yıllık geçmişe dayanan köklü eğitim kurumlarından Eti Anadolu Lisesi’nde kurumuş ve tehlike yaratabilecek 5 ağacın kesilmesi ile ilgili Okul Aile Birliği’nden açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eti Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Satılmış İnaç, kesilen 5 adet ağacın öğrenciler için tehlike yaratabilecek kurumuş ağaçlardan oluştuğunu söyledi. Kesilen ağaçların İş Güvenliği Uzmanı tarafından tutulan rapor doğrultusunda kesildiğini belirten İnaç, Eti Anadolu Lisesi’nde herhangi bir ağaç katliamı yaşanmadığını ifade etti.

Konunun kamuoyunda abartılarak dillendirilmesinin okula yapılan bir itibar suikastı olduğunu savunan Okul Aile Birliği Başkanı Satılmış İnaç, bundan yaklaşık 2 ay önce İş Güvenliği Uzmanı tarafından ‘’Okul bahçesinde bulunan ve tehlike arz eden kurumuş ağaçların devrilerek can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet vermemesi için kesilmesi’’ şeklinde rapor tutulduğunu kaydetti.

İş Güvenliği Uzmanı tarafından tutulan rapor doğrultusunda Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de gerekli izinlerin alınarak kurumuş ağaçların kesildiğini aktaran İnaç, konudan Okul Aile Birliği’nin de bilgilendirildiğini belirtti.

Eğitim-İş Çorum Şubesi’nin basına aktardığı gibi 11 ağacın kesilmediğini dile getiren İnaç, kesilen ağaçların yerine ise 70 adet fidan dikildiğini ifade etti. 60 yıllık köklü eğitim yuvasının bu tür haberler yerine eğitimde ki başarısıyla gündeme gelmesini istediklerinin altını çizen Satılmış İnaç, Okul Aile Birliği olarak bilinçli ya da bilinçsizce yapılan açıklamalarla okulun itibarının zedelenmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi