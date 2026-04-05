Çorum’da II. Ulusal Otizm Eylem Planı (2023-2030) kapsamında İl İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy, ilgili birim personelleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda otizm alanında yürütülen çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Program kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde otizmli bireylere yönelik yürütülen eğitim hizmetleri ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından komisyon üyesi kurum temsilcilerine söz verilerek kurumların yürüttüğü faaliyetler, karşılaşılan ihtiyaçlar ve geliştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek yeni çalışma alanları üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

II. Ulusal Otizm Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmaların düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesiyle, otizmli bireylerin ve ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve toplumsal yaşama katılım alanlarında desteklenmesine yönelik faaliyetlerin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

