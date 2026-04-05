Tarım Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Kubilay Kavukçu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Muzaffer Ammar Sakalı ile İl Müdürlüğü Proje Yürütme Birimi üyelerinin katılımıyla yapılan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından 2027 yılı sonuna kadar desteklenecek yatırım programları kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinin ele alındığı toplantıda ilimizin tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma potansiyelini güçlendirecek proje başlıkları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca; üretici gelirlerini artırmayı hedefleyen, modern tarım ve hayvancılık uygulamalarını içeren, sürdürülebilir üretim anlayışını destekleyen projelerin geliştirilmesine yönelik yol haritası ve çalışma takviminin belirlendiği toplantıda Kurumlar arası işbirliği ile Çorum’un tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, tarımsal sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve ulusal hibe desteklerinden en etkin şekilde yararlanılmasına yönelik istişare yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş: “İlimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini daha ileriye taşımak amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ