İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Sanat Eğitim Derneği (ÇOSED) iş birliğinde yürütülen “Sanat Okulda Projesi” kapsamında düzenlenen sergi ve sanat söyleşisi, Gazi Paşa Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Programda, sanatın farklı yönleri ele alınırken alanında uzman isimler öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Moderatörlüğünü Esmeray Dekli’nin üstlendiği etkinlikte; Kadir Rıfkı Özmen “Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakülteleri: Kimler İçin?”, Çiğdem Kalkan Ağbal “Çocuklardan Yetişkinlere Sanat Dili Nasıl Kurulur?” ve Bahadır Karaman ise “Sanat Nedir?” başlıklı sunumlarıyla öğrencilere hitap etti.

Söyleşilerde sanatın bireysel gelişim üzerindeki etkisi, estetik bakış açısının önemi ve sanat eğitiminin yaşamın her alanına katkısı vurgulandı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek interaktif bir ortamda etkinliğe aktif katılım sağladı.

Program kapsamında açılan sergi ise öğrencilerin sanata olan ilgisini artırırken, ortaya koydukları eserlerle kendilerini ifade etmelerine imkân sundu. Etkinlikte, sanatın bireyin düşünce dünyasını zenginleştiren ve hayal gücünü geliştiren en önemli unsurlardan biri olduğu bir kez daha vurgulandı.

“Sanatla büyüyen nesiller için birlikteyiz” anlayışıyla gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerin estetik duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğu ifade edildi.

