Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Istanbul Jewelry Show'da Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle, İhracatın Liderleri ve Tasarım Yarışması ödülleri verildi.

“Altından Mamul Mücevherat” kategorisinde birincilik ödülünü yine “Çorum’un gururu” Ahlatcı Kuyumculuk kazandı. İhracat şampiyonluğu ödülünü, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı aldı.

Bu kategoride Ahlatcı'yı Arpaş ve Sözer Kuyumculuk izledi. Bijuteri, gümüş, pırlanta ve tasarım kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı’nca, aralarında Ahlatcı Holding’in de yer aldığı 10 şirkete ‘dış ticaret sermaye şirketi’ statüsü verildi.