Hitit Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde değerlendiren UI GreenMetric sıralamasında dünyanın en çevreci üniversiteleri arasında ilk 400’de yer aldı.

UI GreenMetric tarafından hazırlanan çevreye duyarlı üniversiteler sıralaması açıklandı. Hitit Üniversitesi, “UI GreenMetric 2025 Yılı Dünya Üniversiteler” sıralamasında, dünyada yüzlerce üniversiteyi geride bıraktı.

Hitit Üniversitesi, 1745 üniversitenin sıralamaya dahil edildiği UI GreenMetric sıralamasında dünyanın en çevreci 381’inci, Türkiye’de ise 142 üniversite arasında 40’ıncı oldu. Geçtiğimiz yıl toplam 1477 yükseköğretim kurumunun derecelendirildiği listede Türkiye’den 118 üniversite yer almıştı.

2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER ARASINDA 6’NCI SIRADA

Hitit Üniversitesi, 2025 yılı UI GreenMetric Sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Hitit Üniversitesi, 2025 yılı GreenMetric Sıralaması Atık Kategorisinde ise 2000 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında 4’üncü oldu.

