Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk: “Girişimcilik ekosistemini tabana yayarak yerlilik ve millilik bilinciyle ihtisaslaşma alanı kapsamındaki savunma, sağlık ve gıda teknolojileri bağlamında katma değeri yüksek ürünler üretmek ve dijital dönüşümü sağlamak üzere projeler geliştiriyoruz. Bölgenin vizyonunu değiştirecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz.”

“Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak çalışmalarını yürüten Hitit Üniversitesi ile, Merzifon’daki dünyanın sayılı ankastre markalarından olan ve bölge ekonomisine, istihdamına büyük katkı sağlayan Silverline arasında örnek bir işbirliği hayata geçiriliyor.

Bilginin yaratıcı gücüyle sanayinin üretim gücünün birleştirilerek sürdürülen çalışmalar kapsamında, bölgeye ve ülkeye önemli katma değer sağlayacak nitelikteki araştırma-geliştirme ve ürün-geliştirme projeleri yer alıyor.

Çalışmaların merkez üssü olarak ise Türkiye’nin sayılı laboratuvarları arasında yer alan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) ile Teknoloji Transfer Ofisi ve ihtisaslaşma laboratuvarları konumlandırılmış durumda.

SİLVERLİNE HEYETİ HİTİT’TE AĞIRLANDI

Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamındaki görüşmelerinin ardından 35 kişilik Silverline heyeti Hitit Üniversitesi’ni ziyaret ederek laboratuvarlar ve ofisler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Üniversitelerdeki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile sanayinin deneyimi ve finansal gücünü birleştirmenin büyük önem taşıdığının altını çizen Silverline Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alış, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Teknik heyetimizle birlikte Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezine gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizle üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek adına güzel bir adım attık. Hitit Üniversitesinin sıcak yaklaşımı için Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’a, HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş’a ve üniversitenin kıymetli yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu işbirlikleri sanayilerin teknolojik açıdan yeterli bilgiye sahip olması ve üniversitelerin sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi açısından çok önem taşıyor. Silverline olarak üniversitedeki bilimsel potansiyeli, sanayiye aktararak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu tür işbirliklerinin üretim sistemi, Ar-Ge, inovasyon çalışmaları ve ürün geliştirme açısından da bizlere katkı sunacağını biliyoruz. Aynı zamanda sanayideki deneyimimizi ve gücümüzü üniversite öğrencilerine aktararak kendilerini geliştirmelerine, teorik alt yapılarını uygulama ile bütünleştirmelerine yardımcı olmak ve onlara istihdam yaratmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de sık sık üniversite ziyaretleri gerçekleştirerek geliştirdiğimiz üniversite sanayi iş birliğini her geçen gün artırmak istiyoruz.”

“3. NESİL ÜNİVERSİTE OLMA YOLUNDA…”

Hitit Üniversitesi olarak Çorum’a, bölgeye ve ülkeye katma değer sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeyi gerçek manada önemsediklerini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Bu noktada yeni yapılanmaları hayata geçirdik ve 3. nesil üniversite olma yolunda önemli adımlar attık. Bunlardan en önemlisi ise Çorum’un, Hitit Üniversitesi’nin ve bölgenin önünü açacağına inandığımız bir girişim olan Türkiye’de, ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında ihtisaslaşan tek üniversite olmamızdır.” dedi.

Girişimcilik ekosistemini tabana yayarak yerlilik ve millilik bilinciyle ihtisaslaşma alanı kapsamındaki savunma, sağlık ve gıda teknolojileri bağlamında katma değeri yüksek ürünler üretmek ve dijital dönüşümü sağlamak üzere projeler geliştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“Tüm bunları yaparken üniversite-sanayi işbirliği bizim olmazsa olmazlarımızdan. Dinamiklerimizle el ele vererek bölgenin vizyonunu değiştirecek çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Dünyanın sayılı üretici markalarından olan Silverline, Hitit Üniversitesinin bu noktadaki en büyük paydaşları arasında. Başta ihtisaslaşma alanımız olmak üzere Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri bağlamında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde plastik atıklar üzerine geliştirilen projemizi başlatmıştık. Yakaladığımız sinerji ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni projelerimizi de en kısa zamanda hayata geçirmeye başlayacağımıza inanıyorum. Silverline, üretim kapasitesi, sektörel tecrübesi ve dünya pazarındaki konumu itibariyle gerçekten bölgemiz için önemli bir kazanım. Üniversitemize olan yaklaşımları ve yakın işbirliklerinden dolayı Silverline Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alış ve Silverline ailesine teşekkür ediyorum.”

“AVRUPA’YA HİZMET SUNAN LABORATUVAR”

Silverline ile yapılacak ortak çalışmalarda Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önemli bir rol oynayacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

“Türkiye’de sayılı imkanlara sahip önemli bir laboratuvara sahibiz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu ile yakın işbirliği içerisindeyiz. Diş implant analizlerinden deri ve oyuncaklardaki zararlı madde tayinine kadar geniş yelpazede bir çalışma alanımız mevcut. Bu alanlardaki uygunluk testleri ve analizlerin yapılmasında yurt dışına olan bağımlılık, Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren modern laboratuvarlar sayesinde büyük oranda ortadan kalktı. Diş implantı analizi ve test işlemleri için Türkiye’den yurt dışına milyonlarca doların çıkışına son verirken, son yıllarda Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de bu alanda hizmet vermeye başladık.”



(Haber Merkezi)

