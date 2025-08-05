Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "toksik ve kanserojen" taşıyan koku giderici tabletin satışı yasaklanırken, daha önce satılan adetlerin de piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan edilen ürünleri arasına bu kez pisuvarlar için koku giderici tablet markası Mopfresh eklendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür" denildi.

Ürünün satışı yasaklanırken daha önce satılan adetlerin de piyasadan toplatılmasına karar verildi.