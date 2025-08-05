Kamuoyunda tanınan bir isim haline gelen ve yüksek seans ücretleriyle gündeme gelen Abdullah Volkan Uçak’ın, psikoloji diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Uçak’ın, mesleğe başlamadan önce halı yıkama işiyle uğraştığı belirlendi.

Sosyal medyada psikoloji alanında yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan ve “uzman” kimliğiyle danışan kabul eden Uçak’ın aslında herhangi bir psikoloji lisansı bulunmadığı tespit edildi. Eğitim geçmişi incelenen Uçak’ın, resmi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmadığı, kullandığı diplomanın ise geçersiz olduğu anlaşıldı.

Sahte psikoloğun geçmişte halı yıkamacılığı yaptığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı. Yetkisiz şekilde psikolojik danışmanlık hizmeti veren Uçak hakkında yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.