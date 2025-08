CHP Genel Merkezi tarafından saha çalışmaları kapsamında ilimizde görevlendirilen Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in katılımı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Solmaz ilimizde yaşanan bazı sorunlara değinerek yapılacak olan ilk seçimde iktidara geleceklerini söyledi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile birlikte ilimizdeki sorunları tespit ederek bir rapor hazırlayacaklarını dile getiren İl Başkanı Dinçer Solmaz, Türkiye’nin ve Çorum’un zor bir süreçten geçtiğini, sorunların her geçen gün büyüdüğünü, sorunlar yumağı haline gelen bir memlekette, artık insanların umudunu keser hale geldiği bir coğrafyada siyaset yapmanın, onlara çözüm üretmeyen iktidardan biran evvel kurtulma adına saha çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

“VATAN AŞKI İLE SAHAYA İNDİK”

Çorum’daki sorunların çözümü için Türkiye’nin birinci partisi olan Özgür Özel liderliğindeki CHP kadrolarının büyük bir mücadeleye giriştiğini vurgulayarak önümüzdeki dönem için iktidara gelecek partilerinin yol haritasının hazırlanacağını kaydeden Solmaz; “TBMM tatile girdikten sonra bir çok milletvekili yaz tatiline çıkarken, CHP özverili kadroları vatan millet aşkıyla gecelerini gündüzlerine katarak sahaya inerek halkla beraber çalışmalarına başladı” diye konuştu.

“SAĞLIK SORUNLARI KRONİK HALE GELDİ”

Çorum’un bir çok sorunu olduğunu ve defalarca dile getirdiklerini anlatarak ilk olarak sağlıkta yaşanan sürece değinen CHP İl Başkanı Solmaz, “Özellikle bir sağlık sorunumuz gün geçtikçe kronik hale gelmeye başladı. Liyakatsız kadroların ele geçirilen koltukların kavgası nedeni ile 2-3 aydır başhekim atanamayan hastanede yeniden tahtakurusu sorunu ortaya çıkmıştır. Ameliyat olan hastaların yerinin değiştirdiği, doktorların hastalarla köşe kapmaca oynadığı, muayene sırası, görüntülemeye aylar sonrasına sıra verilen adeta sağlık dağıtmak yerine sorun dağıtan hastane teşkilatı içinde Çorum halkı ızdırap çekmeye devam ediyor” dedi.

“İNSANLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEDEDİR”Çorum’da artık insanların pazarda güvenli alışveriş yapamadığını, pompalı tüfeklerle vurulabildiğini, her gün işyeri ve araç kurşunlama olaylarının olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Solmaz; “Adaletin dağıtılmadığı bir ortamda insanların artık can ve mal güvenliğinin kalmadığı bir huzursuzluk ve kaos ortamından Çorum’da nasibini almaya başladı” görüşüne yer verdi.



“UÇURUMA SÜRÜKLENİYORUZ”

Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun anasının ak sütü gibi helal olan diplomasının iptal edildiği durumda Erkan Tan gibilerinin nasıl diploma aldığını 3 yıldır söylemelerine rağmen bir komisyon bile kurulmadığını kaydeden Dinçer Solmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye adeta uçuruma sürükleniyor. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde tüm Türkiye’deki il ilçe örgütlerimizle bir bütün olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çorum’un ve Türkiye’nin hakettiği bir iktidarın bu ehil ve liyakatlı kadrolarla düzlüğe çıkacağına inanıyoruz. Hodri meydan diyoruz. Ellerinde adalet ve hukuk dağıtmak yerinde balon dağıtanların konulan ilk sandıkta halk tarafından patlatılıp işin ehil kadrolara teslim edileceği güne biz hazırız. Derhal sandığı önümüzde, adayımızı yanımızda görmek istiyoruz.”