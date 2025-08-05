Çok değil geçtiğimiz sene Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi de hurda teşvik yasası ile ÖTV’siz bir otomobil satın almaktı.

MHP milletvekili tarafından komisyona sunulan yasa görüşülmek üzere sonraya bırakılmıştı. Bu yasa 25 yaşın üzerindeki otomobilini hurdaya ayıranlara, Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV’siz bir şekilde almanın yolunu açıyordu.

Fakat hükümet tarafından yapılan açıklamada böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığı belirtilmişti. Şimdi ise hurda teşviki yasası farklı bir formatta karşımıza çıktı.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre hurda teşviki yasası 2025 yılı içerisinde düzenlenerek yasalaşacak. Fakat düzenleme sonrası yasada önemli değişiklikler olacak.

En önemli değişiklik kapsam tarafında karşımıza çıkacak. İlk teklifteki Türkiye’de üretilen otomobiller maddesi, Türkiye’de üretilen elektrikli otomobiller olarak değiştirilecek.

Hali hazırda bu kapsamdaki tek model TOGG T10X. T10X’te de yüzde 10’luk bir ÖTV var. Bu da takribi 100.000 TL indirim anlamını taşıyor.

Hal böyle olunca hurda teşvikli ÖTV indiriminin çok da avantajlı bir yanı kalmıyor diyebiliriz. Elbette yine de resmi açıklamaları beklemek en doğrusu olacaktır.