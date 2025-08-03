Yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi dilimine giren Togg'lar yeni fiyatlardan satışa sunuldu.

Togg satış kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Sıfır faizli, yüksek tutarlı kredilerle neredeyse ikinci el eski bir otomobil parasına sıfır Togg alınabiliyor.

KAMPANYALAR NE AVANTAJ SUNUYOR?

Togg T10X V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin kredi kampanyası duyuruldu.

Bireysel kullanıcılar için 250 bin lira, 12 ay vadeli olan kredide faiz oranı yüzde 0 ve aylık ödeme 20 bin 833 lira oldu.

1 milyon lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.89 olurken taksit ödemesi 45 bin 280 lira olarak gerçekleşti.

1 milyon 500 bin lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.99 oldu ve aylık ödemesi 69 bin 439 lira olarak belirlendi.

Kurumsal müşteriler için 250 bin lira sıfır faizli olarak 12 ay vadede sunuluyor ve aylık ödemesi 20 bin 833 lira oldu.

1 milyon 750 bin lira, 48 ay vadeli yüzde 3.09 oranında faize sahip kredide ise aylık ödeme 72 bin 419 lira oldu.

ŞİRKET ADINA ALANLAR BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor ve vergi avantajları sağlıyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Şirket araçlarının yakıt-enerji, genel bakım ve otopark, yıkama gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi avantajlarını sağlıyor.