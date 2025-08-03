Karabük’te faaliyet gösteren Alter Demir Çelik, ödenmeyen maaşlar ve finansal darboğaz nedeniyle konkordato sürecine girdi. İşçilerin alacakları için devlet gözetiminde yeni dönem başladı.

Karabük’ün önde gelen sanayi kuruluşlarından Alter Demir Çelik, yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin kabul ettiği başvuru ile şirketin mali yönetimi artık devlet tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri gözetiminde yürütülecek.

Aylarca Ödenmeyen Maaş ve Tazminatlar Krizi Büyüttü

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, son üç-dört aydır işçilere maaş ödenmediğini, işten ayrılanların ise kıdem ve ihbar tazminatlarını alamadığını açıkladı.

Yılmaz, “Defalarca işverenle görüşmemize rağmen çözüme ulaşamadık. Ekonomik tablo her geçen gün kötüleşti. Sonuçta mahkeme konkordato talebini kabul etti,” dedi.

Konkordato Devlet Gözetiminde Yürütülecek

Konkordato kararıyla birlikte Alter Demir Çelik’in mali denetimi artık komiser heyeti tarafından yapılacak. Yılmaz, “Artık muhatabımız şirket değil, komiser heyeti olacak. Pazartesi günü Karabük’e gelecek komiserle, işçilerin alacaklarının önceliklendirilmesi için görüşeceğiz,” ifadelerini kullandı.

İşçilerin Psikolojik ve Sosyal Yükü Ağırlaşıyor

Maaşlarını alamayan işçilerin kira, fatura ve kredi borçları nedeniyle ciddi bir baskı altında olduğunu belirten Yılmaz:

“Ailelerin psikolojisi bozulmuş durumda. Bankalar, icra takipleri, ev sahibi baskıları derken insanlar ciddi bir travmanın eşiğinde. Bu süreç yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir krizdir.”

Yeni İşveren Beklentiyi Karşılayamadı

Şirketin devrinin ardından yeni işverenden büyük umut beklendi. Ancak ekonomik istikrar sağlanamayınca kriz daha da derinleşti. Yılmaz, “Yeni işverenin ekonomik olarak beklenen seviyeye ulaşamaması bu sürecin tuzu biberi oldu,” dedi.

Sendika Hak Mücadelesini Sürdürüyor

Özçelik-İş Sendikası’nın özel sektör hastanelerinde ve birçok işletmede hak mücadelesi verdiğini hatırlatan Yılmaz, “Alter Demir Çelik çalışanları için de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz,” açıklamasında bulundu.

Demir-Çelik Sektörü Genelinde Kriz Alarmı

Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri olan demir-çelik, son dönemde artan enerji maliyetleri, hammadde teminindeki sorunlar ve iç pazardaki durgunluk nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alter Demir Çelik’in konkordato süreci, sektör genelindeki yapısal sorunların da göstergesi olarak değerlendiriliyor.