Yerli ve millî üretim vizyonunu merkeze alan şirket, yaptığı stratejik yatırımlar ve global açılımlarla savunma sanayinde güçlü bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor.

İTALYAN MÜHİMMAT DEVİNİ BÜNYESİNE KATTI

ARCA Savunma’nın en dikkat çekici adımlarından biri, dünyanın önde gelen mühimmat üreticilerinden İtalyan Esplodenti Sabino’yu satın alması oldu.

Bu satın alma ile şirket, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmadı; aynı zamanda Avrupa merkezli teknoloji, mühendislik ve tedarik zinciri ağlarına da doğrudan erişim sağladı. Böylece ARCA, mühimmat teknolojileri alanındaki bilgi birikimini uluslararası standartlara taşıyarak rekabet gücünü katladı.

STRATEJİK YATIRIMLAR VE ÜRETİM GÜCÜ

Firmanın Sungurlu’daki tesisleri, modern üretim altyapısı ve nitelikli mühendis kadrosu sayesinde hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim yapıyor.

Ayrıca, üretimde yerlilik oranının yüksek olması ve kritik bileşenlerin tamamının ülke içinde geliştirilmesi, ARCA Savunma’yı Türkiye’nin savunma sanayisinde stratejik bir konuma yerleştiriyor.

BAKAN KACIR'DAN ARCA'YA TAM NOT

Geçtiğimiz günlerde Sungurlu’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ARCA Savunma tesislerini yerinde ziyaret ederek üretim hatlarını inceledi. Bakan Kacır, firmanın teknolojik altyapısı, mühendislik yetkinliği ve büyüme vizyonunu takdir ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamlesine katkı sunan her yatırımın arkasında olduklarını vurguladı.



KÜRESEL VİZYON

ARCA Savunma’nın küresel ölçekte attığı stratejik adımların arkasında ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in vizyoner liderliği yer alıyor. İsmail Terlemez’in yerli ve millî savunma sanayiine duyduğu güçlü inanç, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda şirketin kararlı büyümesini destekleyen temel unsurların başında geliyor.

ARCA Savunma’nın bölgeye kattığı değer yalnızca ekonomik değil, sosyal boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Sungurlu OSB’de sağladığı istihdam ile genç mühendis ve teknik elemanlara yeni iş fırsatları sunan firma, aynı zamanda yerel tedarik zincirlerini de harekete geçirerek bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.