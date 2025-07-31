TEMMUZ’DA REKOR TÜKETİM

Belediyeden yapılan açıklamada, Temmuz ayında günlük ortalama su tüketiminin 71 bin 200 m³ olarak gerçekleştiği bildirildi. Bu rakam, son iki yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYELERİ ALARM VERİYOR

Çorum’da kurak geçen kış mevsimi, yağışların yetersiz oluşu ve artan tüketimle birlikte baraj rezervlerinde ciddi düşüşler çekti. Açıklamada, son dönemlerde artan su tüketimi ve azalan baraj rezervleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

1 Haziran – 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında Çorum’daki dört ana barajda kaydedilen su kayıpları ve güncel doluluk oranları şu şekilde açıklandı:

Hatap Barajı (%2,56) : %77,38 azalış (1.247.000 m³→282.000 m³)

Koçhisar Barajı (%1,86): %57,47 azalış (7.037.000 m³→2.993.000 m³)

Yeni Hayat Barajı (%18,45): %4,29 azalış (4.890.000 m³→4.680.000 m³)

Çomar Barajı (%61,59): %13,55 azalış (4.344.000 m³ → 3.756.000 m³)

“SU TASARRUFU ALIŞKANLIK OLSUN”

Açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da mevsimsel yağışların yetersiz kaldığı ve su kaynaklarının yeterince beslenemediği vurgulandı. Kuraklık riskinin sürdüğü bu süreçte tüm vatandaşların günlük yaşamlarında su tasarrufunu alışkanlık haline getirmeleri ve kaynakların sürdürülebilirliği için duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ