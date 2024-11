Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2025 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Times Higher Education tarafından bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’na göre Hitit Üniversitesi, 401-500 bandında sıralamaya girerek dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almayı başardı. Hitit Üniversitesi, “süreç” alanında ise dünyada 143’üncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Girdiler (fonlama), süreç (başarı ölçütleri, idari destek, tanıtım) ve çıktılar (yayınlar, araştırma kalitesi) olmak üzere 3 temel ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, 92 ülkeden 749 üniversitenin sıralamasını sundu. Yapılan değerlendirme Türkiye’den 45 üniversite sıralamalarda yer alabildi.

Hitit Üniversitesi, Times Higher Education (THE), 2025 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda dünyada ilk 500 üniversite arasında bulunurken, “Süreç” alanında ise dünyada 143’üncü oldu. Türkiye’den sıralamaya giren 45 üniversite arasında 15’inci sırada yer alan Hitit Üniversitesi, 2000 yılı sonrasında kurulan üniversiteler arasında ise 6’ıncı oldu. Girdiler, süreç ve çıktılar olmak üzere 3 temel ölçüte göre üniversitelerin değerlendirildiği sıralamada Hitit Üniversitesi, “Süreç” alanında Türkiye’de 4’üncü sırada yer aldı. Girdiler alt kategorisinde 25’inci olan Hitit Üniversitesi, çıktılar alt kategorisinde ise 31’inci olarak sıralamada yer aldı.

Hitit Üniversitesi olarak daha iyi noktalara gelmek için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Times Higher Education tarafından yapılan değerlendirme neticesinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hitit Üniversitesinin, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak adına daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin daha iyi konumlarda yer alacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Hitit Üniversitesinde yapılan başarılı çalışmaların THE sıralamalarına yansıdığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Hep birlikte yaptığımız çalışmalarla önemli mesafe kat etmeye başladık. Elde ettiğimiz bu başarı hepimizin başarısıdır. Bu noktada başta değerli akademik personelimiz olmak üzere idari personelimiz ile öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarımızdaki kıymetli emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS