Ulusal kanallarda sık sık canlı yayınlara katılan ve sağlıklı yemek, gastronomi gibi konularda bilgisine başvurulan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Çorum seyahatinde Çorumlu şef Aylin Memik’le bir araya geldi.

Aylin Memik’in yemek tarifi kitabında da yer alan özel tarifleri olan Leblebili kurabiye, Leblebi helvası ve Karaçuval helvası tadımı yapma fırsatı bulan Özyaral’ın Çorum’a özgü bu tarifleri değerlendirdiği makalesi 3 dilde yayınlandı.

Tarifler Aylin Memik’in illüstrasyonlarıyla dergide yer alırken, Özyaral makalesinde Memik’ten şu övgü dolu sözlerle bahsetti: “Bir şef, şehrin unutulmuş lezzetlerini yeniden canlandırıyor: Leblebi ununun mucizeleri"

Çorum seyahatim sırasında sadece bir şehri değil, koca bir mutfak tarihini keşfettim. En değerli anlardan biri, şef Aylin Memik'in özenle hazırlayıp sunduğu, leblebi unundan yapılmış harika bir helvayı, enfes leblebi kurabiyelerini ve geleneksel kara çuval helvasını (kara çuval helvası) tatmaktı.

Bu karşılaşma basit bir sunumdan çok daha fazlasıydı: Gerçek bir kültürel aktarımdı. Leblebinin una dönüştüğüne ve bambaşka bir lezzete dönüştüğüne tanık oldum. Sade ama bir o kadar da derin... Geçmişi bugüne bağlayan bir köprü gibi. Yarattığım illüstrasyonlar, bu anların ve bu lezzetlerin görsel bir yansıması: Her görsel, şef Aylin Memik'in çalışmalarına, Çorum'un mutfak hafızasına ve bu ürünlerin hak ettiği değere bir övgü niteliğinde.”