Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İl Başkanlığı ile Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği’ni (ONKO-SAV) ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın ve yönetimi ile görüşmeler yapan sendika yöneticileri, tüm emeklilere üye daveti yaparken sendikanın hedef ve amaçları hakkında da bilgi verdi.

Sefa Batak, emeklilerin yıllardır hak kaybına uğradığını, geçinemediğini, zor bir süreç yaşadığını belirterek, emeklilerin ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, buna engel teşkil edecek her türlü antidemokratik uygulamalara karşı örgütlülük ve bilinç içerisinde demokratik yöntemler yoluyla mücadele etmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Sendika Yasasının öngördüğü yüzde 1’lik üye sayısına ulaştıklarında emekliler adına toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacaklarının altını çizen Sefa Batak, emeklilerin en güzel yaşantıyı hak ettiğini vurguladı.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız ve ONKO-SAV Başkanı Harzadın, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Birleşik Emekliler Sendikası yöneticilerine çıkmış oldukları mücadele yolunda başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ