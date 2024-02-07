Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları Çorum'da devam ediyor. Grup’ta oynadığı ilk maçını 3-0’lık skorla kazanan Hitit Üniversitesi kadın takımı bugün ikinci maçını Yalova Üniversitesi ile oynadı. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Hitit’in sultanları 3-0 kazanarak ikide iki yapmayı başardı.

İlk iki maçını 3-0’lık skorlarla kazanan Hitit Üniversitesi erkek takımı ise bugün üçüncü maçında Sinop Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Aynı salonda oynanan bu karşılaşmayı Çorum temsilcisi aynı skorla kazanarak üçte üç yaptı.

Hitit Üniversitesi kadın takımı yarın üçüncü ve gruptaki son maçında saat 12.00’de Kastamonu Üniversitesi ile oynayacak. Hitit’in sultanları yarınki maçı kazanması halinde grubunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e terfi maçları oynamaya hak kazanacak. Erkekler ise yarını BAY geçecek.

