Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından ortaklaşa düzenlenen Hitit Cup futbol turnuvası sona erdi. İstanbul, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Yozgat, Sinop ve Çorum takımlarının katılımı ile gerçekleşen turnuva 2 gün sürdü. İtfaiye ve Nazmi Avluca Sahası'nda oynanan maçlar sonunda Tokat MUSEKO Spor Kulübü ile Çorum FK finale adını yazdırdı. Nazmi Avluca Sahası'nda oynanan final maçını 1-0 kazanan Tokat temsilcisi şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olurken, Çorum FK ise ikinci olarak tamamladı. Kırıkkale Battal Sarıca Spor Kulübü üçüncü, Samsun Kadıköyspor ise dördüncülüğü elde etti.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, spor taban birliklerinin temsilcileri, sporcu velileri ve sporcular katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.





Editör: RIFAT KARA