İlki 2018 yılında düzenlenen ve bugüne kadar 200 anneyi mezun eden Hitit Üniversitesi bu yıl ilk defa Çorum Valiliği ile Alaca, Bayat, Boğazkale ve Laçin Kaymakamlıkları işbirliğinde anne ve anne adaylarına mezuniyet sevinci yaşattı.

Program sayesinde üniversiteye gidememiş anne ve anne adayları üniversite ortamı ile tanışma imkanı buluyor.

Programa katılan annelere Hitit Üniversitesi kampüslerindeki derslikler ve laboratuvarlarda 1 hafta boyunca mikrobiyoloji, ev kazaları, ebru atölyesi, müzik atölyesi, bağımlılıkla mücadele, eşler arası iletişim, akılcı ilaç kullanımı, kültürümüzde kadın ve aile konularında eğitimler verildi.



Eğitimler sonunda programlara katılan anne ve anne adaylarına düzenlenen törenle diplomaları verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, anne Üniversitesi ile kişisel gelişime katkı sağlamak, aile içi iletişim, ebeveynlik gibi konularda farkındalığı geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Önceki yıllardan farklı olarak Hitit Anne Üniversitesi’nin bu yıl Alaca, Bayat, Boğazkale ve Laçin ilçelerinden 65 anne ve anne adayına yönelik gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Baykam, “Hitit Üniversitesi olarak topluma hizmet faaliyetleri çerçevesinde etkinlik ve programlarımızı gerçekleştiriyoruz.



Bu noktada en önemli programlarımızın başında da Anne Üniversitesi programı geliyor. Hitit Anne Üniversitesi’ni bu yıl Çorum Valiliğimiz ile işbirliği içinde farklı bir konseptte düzenliyoruz. Valilik ve üniversite olarak ilçelerimizdeki kadınlarımıza da bir dokunuş yapmak istedik. 4 ilçemizden 65 anne ve anne adayımızı misafir ediyoruz. Yine mikrobiyolojiden akılcı ilaç kullanımına, ebrudan müzik atölyesine kadar farklı alanlarda eğitimler düzenliyoruz. Amacımız, kursiyerlerimizin hem kişisel gelişimlerine katı sağlamak hem de hafızalarda yer edinecek güzel bir anı bırakmak. Bu çerçevede başta Çorum Valiliğimiz olmak üzere Alaca, Bayat, Boğazkale ve Laçin Kaymakamlığına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise mezun olan kursiyerleri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başlarılar diledi.

Konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan Hitit Anne Üniversitesi 2024 Korosu, müzik dinletisi sundu.



Tören, Hitit Anne Üniversitesi 2024 programını başarıyla tamamlayan 65 anne ve anne adaylarına diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

Diplomalarını alan anne ve anne adayları, kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Meslek yüksek okulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları ile anne üniversitesi programına katılan annelerin yakınları katıldı.