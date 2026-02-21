Hırvatistan’ın Brač Adası’nda, Akdeniz’in masmavi sularına nazır bir Gastronomi Festivali düzenleniyor.

2006 yılından bu yana mutfak dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan festivalin adı Biser Mora yani ‘Denizin İncisi’ anlamına geliyor. Biser Mora, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda kültürlerin, lezzetlerin ve mutfak sanatının buluştuğu bir köprü.

Karadeniz Bölgesi’nde yapılan 2. Uluslararası Gastronomi Yemek Yarışması’nda birincilik kazanan Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de hem ülkemizin adını hem de ilimizin adını ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam edecek.

Biser Mora Festivali’ne katılacak olan Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri burada başarılarını ülke sınırlarının dışına taşımayı hedefliyor.

Hırvatistan’da düzenlenen BİSER MORA 21. Uluslararası Mutfak Festivali Yemek Yarışması 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Başarılarına bir yenisini ekleyecek olan yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkesi kutluyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi