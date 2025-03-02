Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Iğdır deplasmanında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası üstü kapalı olarak takımı eleştirdi.

Her maçtan sonra olduğu gibi Iğdır FK karşılaşmasından sonra da kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muhsin Dere, “Bir an önce silkelenip kendilerine gelmeleri gerektiğine vurgu yaparken, “Ahlatcı Çorum FK’mız, kadrosunu güçlü isimlerle takviye eden Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanından 1-0 mağlup olarak dönüyor.

Hırslı, azimli ve galibiyet kovalayan bir Çorum FK izleyememek bizleri üzüyor. Bir an önce silkelenip kendimize gelmeliyiz. Takımımızın prestijini, futbolcularımızın kalitesini tüm rakiplerimize göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.