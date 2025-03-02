Çorum TED Koleji öğrencilerinden Asya Akoğlu, Trabzon’da gerçekleşen Okullararası Yüzme Yıldızlar Grup Birinciliği’nde üçüncü olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Yüzme Grup Birinciliği Trabzon’da yapıldı. Çorum’u temsil eden TED Koleji öğrencilerinden Asya Akoğlu 100 metre sırt üstü kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

Genç sporcu elde ettiği grup üçüncülüğü ile Balıkesir’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.