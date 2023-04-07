Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Diş Hastanesi önünde bulunan Veli Aktay(26)’a ait simit arabası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.

Soyulduğunu anlayan Aktay’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Seyyar simit arabası üzerinde parmak izi çalışması yapan olay yeri inceleme ekipleri hırsız ya da hırsızlar tarafından bırakılmış “Bir daha arkamdan küfürlü konuşursan kolunu bacağını kırarım. Benim tepemi attırma arabayı komple götürürüm. Meyve suyunu fazla koy karışık olsun” yazılı not buldular.

Simit arabasının sahibi Aktay, hırsızların, arabanın alt bölmesinde kilitli tutuğu su ve meyve sularını çaldığını belirterek biran önce yakalanmalarını istedi.

Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.