Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Hilal Kart" uygulamamızın ikinci adımı olan "Passo Kart" için başvurular başlıyor. Halk otobüslerini hâlihazırda ücretsiz olarak kullanan 65 yaş üstü hemşehrilerimiz, belirli bir engellilik düzeyinin üzerinde olan hemşehrilerimiz ile şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarıyla birlikte; İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan dar gelirli hemşehrilerimize ücretsiz ulaşım imkanı sunacak Passo Kart'tan faydalanmak isteyenler 24 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Gerekli belgeler Belediyemiz web sayfasında paylaşılacaktır. Değerlendirmelerin ardından Passo Kart kullanmaya hak kazanan hemşehrilerimiz ücretsiz ulaşım imkanından faydalanacaklardır. Passo Kart uygulamamızın İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ