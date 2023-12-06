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Çorum Belediyesi, müzik, sohbet ve eşsiz hikâyelerle dolu bir 'Türk Sanat Müziği' gecesi düzenledi. Edebiyatçı - yazar Hayati İnanç, Ömür Ceylan ve Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Yıldırım Bekçi'nin katıldığı 'Hikâyeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar' programı Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Programı izleyenler bir ömürlük şarkıları hikâyeleriyle dinleme imkânı buldu.



Programa katılanların büyük bir keyifle dinlediği program sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kültürel etkinlikleri gösterdiklere gösterdikleri ilgiden dolayı Çorum halkına teşekkür ederek, “Şehrimiz, bütün güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Kültür etkinliklerine katkı veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Daha güzel programlarla, durmak yok aşkla, muhabbetle yola devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, programa katılan Hayati İnanç, Ömür Ceylan ve Yıldırım Bekçi'ye çiçek takdim etti.