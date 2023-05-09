Kur’an kursu öğreticileri kurslarında ve çevrelerindeki hayırseverlerden Müftülükçe inşası sürdürülen Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’na bağışlamak için topladıkları yardımları, Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Çorum Şubesi’ne teslim etmek üzere İl Müftülüğü’ne geldi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, bağışlarını makbuz karşılığı teslim eden kurs öğreticilerine, yaptıkları destekten dolayı teşekkür ederken hayır sahiplerinin yardımlarının Allah katında en güzel şekilde kabul olması dileklerinde bulundu.

(Haber Merkezi)