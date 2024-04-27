İl Müftülüğü’ne bağlı bulunan ve yapımı süren Hıdırlık Erkek Hafızlık Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Zülkif Dağlı, inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı.

2023 yılı Mayıs ayında temeli atılan binanın inşaatının hayırseverlerin yardımlarıyla hızla yükseldiğini dile getiren yetkililer “16 sınıflı 160 öğrenci kapasiteli binamız 1000 metre kare net alana oturtulmuş olup 5 kat olarak hafızlık öğrencilerimiz için hizmet verecektir. Yaklaşık 80 milyona mal olacak kursumuzun yüzde ellisi tamamlanmış olup yeterli kaynak sağlandığı takdirde Eylül ayında eğitim öğretim yılı başında açılması planlanmaktadır” dediler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR