Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, iki gündür Çorum’un gündemini işgal eden -sözde- “uyuşturucuya karşı pankart açan gençler” konusunu değerlendirirken, bu olayda masumane “mahallenin huzurunu koruma” çabasının ötesinde tehlikeli bir yönelimin söz konusu olduğunu belirterek, “Kendini devletin kolluk güçlerinin yerine koyarak suçlulara ceza kesme tehdidinde bulunmak, kimsenin haddi değildir” dedi.

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar, önceki akşam “Çorum Güncesi” programında, Yolyapar’ın bu konuya ilişkin olarak da görüşlerini sordu. Geniş bir kesimin bu olayı, “mahalle sakinlerinin duyarlılığı” şeklinde algıladığını, oysa “kriminal bir vaka” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Yolyapar, şunları söyledi:

“Uyuşturucu konusunda bütün Türkiye gibi Çorum da rahatsız. Ama, bunun nedenlerini, ülkemizin uyuşturucu baronlarının cenneti haline getirilişinde, mafyatik tiplerin korunup kollanmasında, dizilerle gençler arasında mafya özentisinin yaygınlaştırılmasında, suçluların adliyenin ön kapısından girip arka kapısından çıkmalarına neden olan yasal boşluklarda, internet üzerinden silah temin edilebiliyor olmasında aramak gerekir.”

“Birilerinin çıkıp ‘mahallenin asayişini ben sağlayacağım’ demeye başlaması kaos anlamına gelir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna asla izin vermez. Hiç kimse de bu konuda yanılgıya düşmemelidir.”