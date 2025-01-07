Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Tuncay Yılmaz, AK Partili Meclis Üyesi Erdoğan Cengiz’in laikliği hedef alan konuşmasına yanıt verdi.

Adana’da Abdullah Kuytul’un tutuklanmasını protesto eden başörtülü kadınların yaka-paça gözaltına alındığı, geçtiğimiz haftalarda İsrail’le ticareti protesto eden başörtülü kadınların tutuklandığını, tüm bunlar yaşanırken Erdoğan Cengiz ve onun gibi düşünenlerin hiçbir şey söylemediğini kaydeden Yılmaz, “Bu ülkede vakıflarda çocuklar tecavüze uğradı. Allah’tan da mı korkunuz yok?” dedi.

Tüm partilerin en doğal hakkının siyaset yapmak olduğunu, burada siyasetçilerin de birbirlerini eleştirebileceğini belirten Yılmaz, “Ancak ortak değerimiz olan Cumhuriyet’e de kimse hakaret edemez” şeklinde konuştu.

Editör: NURDAN AKBAŞ