Konuşmasında Cumhuriyet ve laiklik karşıtı ifadelere yer veren Cengiz’in konuşması CHP’li meclis üyelerince protesto edildi.

TBMM’de yaptığı konuşmada başörtüsü sorununa dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Nihal Ayan’a CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın “senin de mi başörtünü çıkardılar” dediğini anımsatan Cengiz, “Sizlerin laiklik anlayışı bu mu? 40'lı 50'li yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak, 28 Şubat artığı olan ve sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve öğretim hakları ellerinden almak, siz bunları yaparken laikliğin gereği olarak yaptınız” dedi.

Bu topraklara ait olmayan kavramları kutsayanların bu millete reva gördükleri zulümleri unutmadıklarını ifade eden Cengiz, “Çağdaşlaşma, laikleşme, batılılaşma, medenileşme adına, ezanlar susturuldu Kur'an eğitimi yasaklandı medreseler kapatıldı, itiraz edenler dara çekildi.

Halka rağmen halk için hareket edenler milletin değerlerine düşmanlığı, milleti aşağılamayı ilericilik diye yutturmaya kalktılar.

Bu tür eylem ve söylemler Aziz milletimizin iradesine, inançlarına kültür ve tarihine düşmanlıktır” şeklinde konuştu.

CHP’LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yapılan konuşmaya sert tepki gösteren CHP grubu ise Cengiz’in Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ile problemli olduğunu belirterek, “camilerin ahıra çevrildiği” iddiasının ispatlanması gerektiğini, aksi halde müfteri olarak anılacağını bildirdi.