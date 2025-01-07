Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve PilateSystem iş birliğiyle düzenlenen zumba gösterisi, Albayrak İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ve PilateSystem öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte Albayrak İlkokulu 4.Sınıf öğrencileri ve PilateSystem öğrencilerinin hazırladığı zumba gösterisi ilgiyle izlendi. Büşra Nacak ve Didem Şentürk eğitmenliğinde yapılan etkinlikte öğrenci ve veliler hem eğlenceli bir aktivite yaptı hem de sağlıklı bir yaşam için harekete geçti.

Etkinlikte, tüm katılımcılar zumba ile dansın keyfini çıkararak sporu hayatın içine entegre etmenin mutluluğunu yaşadı.

Editör: NURDAN AKBAŞ