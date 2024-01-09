* Neden Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor?

* Neden T.C. tabelası kaldırıldı?

* Neden ağır bir ekonomik yıkım yaratıldı?

* Neden varlıklarımız satıldı?

* Neden altın rezervimize kadar ihtiyat akçemiz harcandı?

* Neden inanılmaz bir dış borç yaratıldı?

* Neden Londra mahkemeleri yetkili kılındı?

* Neden maliyetinin çok üzerinde alt yapı çalışmaları yapıldı,30 yıllık garantiler verildi, hem de enflasyona indeksli kur ile?

* Neden sınır güvenliği yok ve vasıfsız milyonlarca sığınmacı ülkeye dolduruldu?

* Neden bir demografik bozulma yaratıldı, ısrarla da yaratılmaya devam olunuyor?

* Neden devlet kurumları yok edildi?

* Neden kuvvetler ayrılığı kaldırıldı?

* Neden denge-denetleme mekanizmaları kaldırıldı?

* Neden vergilerimizin akıbetinin hesabı verilmiyor?

* Neden Milli Güvenlik Güçleri sistemi değiştirildi?

* Neden askeri okullar ve askeri hastaneler kaldırıldı?

* Neden bazı savunma sanayi kuruluşları satıldı ve üretim yapamaz hale getirildi?

* Neden ülkenin telekomünikasyonu satıldı?

* Neden eğitim sistemi laik sistem dışına çıkarıldı?

* Neden orta ekonomik sınıf yok edildi?

* Neden üniversitelerin kalitesi düşürüldü?

* Neden sağlık sistemi kötü?

* Neden Anayasa hükümlerine uyulmuyor?

* Neden Anayasa kaldırılmak isteniyor?

* Neden uyuşturucu ve mafyanın merkezi olduk?

* Neden bağlı olduğumuz AİHM kararları uygulanmıyor?

* Neden tarikat ve cemaatler holdingleşip devlete yerleştirildi?

* Neden ortak akıl devre dışı bırakıldı?

* Neden yetişmiş insan gücümüzü kaybediyoruz?

* Neden üretim ekonomisinden vazgeçildi?

* Neden kendimize yeten tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olduk?

* Neden bu kadar çok gaz, petrol ve de nadir element kaynakları keşfedilip, bulunurken (!) enerjide dışa bağımlılık arttı?

* Neden yıllar öncesinden bir varlık fonu oluşturuldu ve sorgulanamaz kılındı?

* Neden Biden ile baş başa yapılan görüşmeye dış işleri bürokratları alınmadı ve arkasından sınırlarda açık kapı politikası ile genç erkek Afgan, Pakistan ve diğerleri akın akın ülkeye girmeye başladı?

Bana göre tüm bu soruların tek bir yanıtı var; Emperyalist BOP projesi işliyor?

Ya size göre?