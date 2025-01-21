Ahlatcı Çorum FK’dan gittiği Iğdır FK’da büyük başarılara imza atan 34 yaşındaki kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez, transfer görüşmesi yapmak için kulübünden izin aldı.

Iğdır FK’nın Son 2 sezonda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Halil İbrahim Sönmez, bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 8 karşılaşmada 227 dakika, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 62 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda skora katkı sağlayamadı.

Halil İbrahim Sönmez, geçtiğimiz haftalarda da takımdan ayrılmak istemiş ancak izin çıkmamıştı.