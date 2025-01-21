Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği’nin Gençlerbirliği’nin 39 yaşındaki Malili golcüsü Mustapha Yatabare’nin futbolu bırakma kararı aldığı belirtildi.
Gençlerbirliği'nin Kocaelispor'u 1-0 yendiği 20.haftanın kapanış maçında yedek kulübesinde oturan Yatabare, süre alamazken, karşılaşma bitiminde takım arkadaşları tarafından tribünlere getirilerek üçlü çektirilip sonra havaya atıldı. Yatabare’nin, Gençlerbirliği Kulübü’nde farklı bir göreve getirileceği kaydedildi.
Yatabare, ülkemizde çıktığı 274 maçta 73 gol attı.
Editör: Haber Merkezi