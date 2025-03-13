Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı. Şanlıurfa'yı 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya, 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul, 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır, 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara, 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun, 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas, 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum, 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir, 1 milyon 881 bin 744 kişi ile de Hatay izleyecekti.

Editör: HABER MERKEZİ