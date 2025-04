Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, her yıl 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, aşının hayat kurtaran en etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biri olduğu vurgulanarak, toplumda bağışıklığın sağlanmasının yalnızca bireyleri değil, aşılanmamış kişileri de koruduğuna dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu yılki Aşı Haftası teması “Herkes için aşılama, insanlık için mümkün” olarak belirlendi. Hafta kapsamında yapılan etkinliklerle, aşılamanın önemi hakkında toplumsal farkındalığın artırılması ve daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunması hedefleniyor.

YENİ AŞI UYGULAMALARI NİSAN 2025’TE BAŞLADI

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasında, bu yıl itibarıyla Ulusal Aşılama Takvimine eklenen yeni uygulamalara da yer verildi. 1998’den beri uygulanan hepatit B aşısı ile 2008’den beri kullanılan 5 bileşenli karma aşının birleştirilmesiyle oluşturulan 6 bileşenli karma aşının, Nisan 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandığı açıklandı.

Ayrıca gebelik döneminde uygulanan tetanos ve difteri (Td) aşısına asellüler boğmaca (Tdap) bileşeninin de eklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu yeni düzenleme ile her gebelik döneminde bir doz Tdap aşısının uygulanacağı belirtildi.

50 YILLIK BAŞARI: ÇİÇEK GİTTİ, SIRA ÇOCUK FELCİNDE

DSÖ’nün 1974’te başlattığı ve Türkiye’de 1981’den bu yana sürdürülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) sayesinde, çocukluk çağında birçok ölümcül hastalıkla mücadele edildiğinin ifade edildiği açıklamada, program kapsamında Türkiye’de çocuklara 13 farklı hastalığa karşı aşı uygulandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, çiçek hastalığının 1977'de dünyadan silinmesinin ardından şimdi de çocuk felcinin ortadan kaldırılması için büyük ilerleme kaydedildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, “Aşılama her çocuk için yaşamsaldır. Her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı vardır. Ebeveynler, çocuklarını aşılatmakla büyük bir sorumluluğu yerine getirir” denildi.

