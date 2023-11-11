Tahmini Okuma Süresi: dakika

Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 6 takımın 2 grupta mücadelesi ile start alan turnuvada önceki günler final heyecanı yaşandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk devrenin sonlarına doğru kontrolü eline alan Şehit Mustafa Solak AİHL devreyi 6 sayı farkla önde kapattı. İkinci devrede rakibin farkı kapatmasına izin vermeyen Şehit Mustafa Solak AİHL maçı 35-24 kazanarak bu yılda şampiyon olmayı başardı. Şehit Emin Güner MTAL ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BAHÇELİEVLER’İN

Okullararası Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği’nde üçüncülük kupası Bahçelievler Anadolu Lisesi’nin oldu.

Şehit Emin Güner MTAL ile Şehit Mustafa Solak AİHL arasında oynanan final maçı öncesi Bahçelievler Anadolu Lisesi ile Özel TED Koleji üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı berabere tamamlandı. İkinci yarının sonlarına doğru Arda ile üst üste goller bulan Bahçelievler Anadolu Lisesi maçı 30-26 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Özel TED Koleji ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.