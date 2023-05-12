Tahtasız, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık personeli ile bir araya geldi.

Hemşireleri öğle yemeğinde ziyaret ederek günlerini kutlayan Tahtasız, “Hemşireler; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışan, mücadele eden çok özel kişilerdir” dedi.

Binlerce hemşire atama beklediği halde hemşire açığının giderilmemesinin, sağlık sektöründe yaşanan sorunları büyüttüğünün altını çizen Tahtasız, “Millet İttifakında gerekli atamalar yapılarak hemşire açığı bir an önce giderilecek ve hemşirelerin iş yükü azaltılacak. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı, mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun kalabilmektedir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, “Hemşirelik, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırlı yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir.

Halkın sağlığı ile ilgili gece gündüz tüm fedakarlıkları yaparak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarının sağlıklı, güvenli ve hakettikleri koşullarda çalışmasını sağlayacak her türlü tedbir alınmalıdır.

Hemşerilerin, hem eğitim açısından, hem psikolojik, hem de sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır.

Halk için sağlık bir haktır ve bu hakkın sağlanmasında birinci role sahip sağlıkçıların koşulları ise bu hakkın kalitesini arttıracaktır.

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan, sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Tahtasız, daha çağdaş, barış ve huzur dolu günler için 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları için destek istedi.

Tahtasız’ın Hemşireler Günü ziyaretine; eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Sinem Sarı ile bazı partililer de katıldı.