Trendyol 1. Lig’in yeni takımlarından Çorum FK'da hem kulüp yönetiminde yer alan aynı zamanda da futbolcu olarak orta sahada görev yapan 36 yaşındaki Murat Yıldırım, sezon hedefleri ve takım içerisindeki uyumla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Sözlerine sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek başlayan Yıldırım, “4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Yani daha iyi olabilirdi. En son Gençlerbirliği maçında iyi bir oyun oynadığımızı düşüyorum. Ona rağmen mağlubiyetle ayrıldık. Takımımız iyi durumda. Yeni 2 transfer daha gerçekleşti. Onlarla beraber daha iyi bir takım olduk. Sezonu rahat bir şekilde bitirip, üst sıralara oynamayı düşünüyoruz. Takımda ortam ve arkadaşlık çok güzel gidiyor. Bunun da bize başarı getireceğine inanıyorum. 1. Lig’e renk katmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk etapta kendimizi garantiye alıp, ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz”

Geride kalan sezonun kendileri adına çok güzel geçtiğini belirten Yıldırım, “Sezona başlarken şampiyonluğu hedeflememiştik. Ama olaylar öyle bir gerçekleşti ki şampiyon olduk. Bu sezonu da adaptasyon sezonu olarak düşünüyoruz. İlk etapta kendimizi garantiye alıp, ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Ondan sonraki süreçte de neler yapabiliriz, lige nasıl renk katabiliriz diye düşünüyoruz. Bunların içerisinde takım, futbolcu, şehir ve yönetim olarak üst sıralara oynamak, play-off turuna kalmak, şampiyon olmak her zaman aklımızdan geçiyor. İlk olarak ligde kalıcı olmak istiyoruz. Daha sonraki süreçte de duruma göre, hareket edilecektir” ifadelerini kullandı.

“Daha çok futbolcu olarak hareket ediyorum”

Hem kulüp yönetiminde olup hem de futbolcu olarak sahada yer almanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulması üzerine 36 yaşındaki Yıldırım, “Bununla ilgili kısa bir araştırma yaptık, tarihte ilk olduğunu gördük. Çok farklı duygular içerisindesin. Ben bu kısımda yönetimsel bir uğraş gösteriyorum ama bizim başkanımız var. Yönetim kurulumuz var. Onlar yönetim kısmıyla daha çok ilgileniyor. Ben de futbol tarafına bakıyorum. Daha çok futbolcu olarak hareket ediyorum. Yönetimde ve futbolcu olarak bu işi de geçen sene çok güzel yürüttük ve şampiyon olduk. İnşallah bu sene de devam ederiz aynı şekilde ve ligi iyi bir yerde bitirerek ligde kalırız” diye konuştu.

“Seyircimizin önünde puan alamamış olmamız bizi çok üzdü”

Ligde evlerinde oynadıkları 2 maçta da puan alamadık için üzgün olduklarını aktaran Murat Yıldırım, “Lige iyi başladık aslında. Galibiyetlerin deplasmanda olması ve seyircimizin önünde puan alamamış olmamız bizi çok üzdü. Bu durumdan futbolcu arkadaşlarımız da çok üzülüyorlar. Kendi taraftarının önünde oynuyorsun. Onlara maça geldikleri için bir şeyler vermek istiyorsun. Dediğim gibi bir Giresun maçı var. İlk yarı çok kötü bir oyun var. İkinci yarı inanılmaz bir baskıyla oynadık. Maçı çevirmeyi beceremedik. Diğer bir maçta Gençlerbirliği’ne karşı maçın büyük bölümünde çok üstün oynadık. Maalesef orada da 3 puanla tanışamadık. Taraftarımıza karşı o bizi çok üzdü. Bundan sonra taraftarımız stada geldikçe sahaya motive bir şekilde çıkıyoruz. Biz böyle iyi oynamaya devam edelim, Puanlar iç sahada da gelecektir. Biz en iyi şekilde oyunumuzu oynarız, oyuna konsantre olup taraftarımız için puanlar da alacağız” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Murat Yıldırım, Çorum FK taraftarına seslenerek, “56 yıl sonra 1. Lig’e çıkan bir takım olarak bizi her zaman desteklesinler. Biz yönetimsel olarak da futboldan gelen kişiler olarak elimizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Herkes gibi bizimde eksiklerimiz olacaktır. Yeni transferlerimizin uyum süreciyle birlikte daha iyi olacak. Her şey bir anda iyi olmuyor ve zaman istiyor. Biraz da zamana ihtiyacımız var. Bu uyumu sağlarsak ve arkadaşlık ortamı da iyi olduğu için başarı zaten gelecektir” cümlelerine yer verdi.